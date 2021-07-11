مطار برج العرب يستقبل الفرق المشاركة فى بطولة الخماسي الحديث للناشئين

فى إطار استضافة جمهورية مصر العربية لبطولة الخماسي الحديث للناشئين والتى تقام بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٠ - ١٨ يوليو الجارى استقبل مطار برج العرب الدولى ١٦٥ لاعب من ٢٧ دولة ومنها ( كوريا الجنوبية، البرازيل، أمريكا، إيطاليا ، ليتوانيا ، بيلا روسيا ، المجر ) ضمن الفرق المشاركة فى البطولة.

ومن جانبه وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتخصيص غرفة عمليات داخل صالة الوصول بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمطار لإستقبال الوفود المشاركة فى البطولة وإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة لهم منذ هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الوافدين والعاملين بالمطار.

وأضاف سيادته أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذه الأحداث الرياضية الهامة يعكس مدى ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية فى تنظيم البطولات والأحداث الكبرى .