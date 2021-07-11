الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، فيما يتسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بالإحساس بدرجة الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات.

أما عن الظواهر الجوية، فتظهر الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 27

طابا 35 23

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 29

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 38 27

أبورماد 38 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28