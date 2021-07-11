حسام المندوه لـ دوت الخليج:الزمالك سيبدأ قريباً في أرض 6 أكتوبر.. ولكن ليس بنسبة 100%

/639917/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصرالزمالك-سيبدأ-قريبا-في-أرض-6-أكتوبر-ولكن-ليس-بنسبة-100

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال ندوه من داخل استوديو دوت الخليج، والتي يقودها الإعلامي عبد الناصر زيدان، حول العديد من الملفات في نادي القلعة البيضاء، أنه ستكون البداية قريبة في أرض 6 أكتوبر الخاصة بفرع النادي الجديد.

قال: “ الزمالك لايدين للدولة بأي مبالغ للدولة، بسبب أرض 6 أكتوبر”.

وزاد: “الزمالك حصل على الأرض من قبل الدولة، مقابل بداية وتطوير في الأرض، وعمل فرع آخر للزمالك”.

وأكمل: “النادي تأخر في بداية العمل في تطوير الأرض، والعمل في الفترة القادمة سيكون مختلف عن السابق”.

لجنة مخصصة

وأضاف: “هناك لجنة مخصصة من قبل الزمالك، تم الخروج بها من أجل دراسة الملف، والبدأ في الأرض بأسرع وقت ممكن في الفترة القادمة”.

واختتم: “الفترة القادمة سيكون هناك بداية في العمل، ومشروع فرع النادي بأكتوبر، ودا شئ كويس جداً، وعلينا إستغلال ذلك، ولكن العمل لن يكون بنسبة 100%، بسبب الظروف التي يمر بها النادي، ولكن سنبدأ في العمل للحفاظ علي فرع النادي”.

تطوير في نادي الزمالك

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية.

وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

ويخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.