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محافظ المنيا يصدر حركة تغييرات شملت 23 رئيسا جديدا للوحدات المحلية

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أ ش أ 2021-07-10 22:42 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان أصدرته المحافظة اليوم أن هذه الحركة تأتى فى إطار ضخ دماء جديدة تناسب مع المرحلة الحالية، وأيضا من أجل رفع كفاءة الجهاز الإدارى عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير، أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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