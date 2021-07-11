فيديو.. شوقى: أجهزة الدولة المعنية موجودة داخل جروبات الغش

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إن طالب الثانوية العامة المجتهد سيحصل على المكانة التى يستحقها، مشيرا إلى أن امتحان الثانوية العامة يضم 60 سؤالا بنماذج متنوعة ومن يحاول الغش يحصل على إجابات خاطئة.





وأضاف "شوقى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى" على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم التعامل مع مشاكل أو عمليات تسرب فى الامتحانات خلال دقائق، قائلًا: "أجهزة الدولة المعنية موجودة داخل جروبات الغش على السوشيال ميديا".

وتابع أن عمليات الغش باتت نادرة جدًا فى ظل المنظومة الجديدة لامتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم ضبط من سرب الامتحان خلال 10 دقائق، وتم معاقبته بالحرمان لمدة عامين من الامتحان وتحويلهم للنيابة العامة.

وتابع: "عارفين أسماء الطلاب دول بأرقام الجلوس، والغش لن يؤثر على فرص المجتهدين".

وأكد الوزير: "نحاول أن نطمئن أولياء الأمور بمنظومة التعليم الجديدة والنتيجة ستكون سارة بالنسبة لهم لأننا نستهدف مصلحة الطلاب".

وبين: "مفيش تسريب خالص حصل النهاردة، فالتسريب معناه وصول الامتحان للطلاب قبل توزيعه فى اللجان وهذا لم يحدث نهائيا اليوم"، لافتا إلى أن ما حدث اليوم هو تداول لبعض أجزاء الامتحان كنوع من الغش الإلكترونى.

وأكد الوزير أن قيام طالبين فقط بتصوير الامتحان من بين أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان، إن دل على شىء يدل على أن "الوزارة مسيطرة" هذا العام، لأن العام الماضى فى نفس اليوم كان فيه 12 حالة تصوير امتحان.

وقال وزير التعليم: "تم ضبط 8 طلاب تورطوا فى الغش بوسائل مختلفة فى لجان امتحانات الثانوية اليوم، خسروا سنتين من عمرهم، وتقرر حرمانهم من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وتم معاقبة ملاحظى لجانهم، لإرسال رسالة بأن الغش لن يمر بدون عقاب"، مؤكدا أن الغش يعد إهدارا لكل جهود الدولة وإهدارا لجهد الطلاب المجتهدين.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الغش فى الامتحانات ظاهرة اجتماعية كبيرة منذ سنوات طويلة، وقال الوزير "مش المفروض أن تبقى الامتحانات حالة حرب".