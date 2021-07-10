/639915/الهزيمة-تلاحق-منتخب-شابات-كرة-الطائرة-في-بطولة-العالم

خسر منتخب شابات كرة الطائرة، بقيادة أحمد فتحي المدير الفني للمنتخب، أمام منتخب بيلاروسيا، ضمن منافسات بطولة العالم لشابات كرة الطائرة تحت 20 عام، وتقام البطولة في دولتي بلجيكا وهولندا، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

هزيمة منتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام أمام منتخب بيلاروسيا

انتهت مباراة منتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام، مع منتخب بيلاروسيا، ضمن منافسات بطولة العالم، بفوز منتخب بيلاروسيا بنتيجة 3/2، وتأتي ذلك ضمن خوض منتخبنا الوطني لثاني مبارياته في هذه البطولة المقامة في بلجيكا وهولندا.

وتعد تلك الهزيمة، هي الثانية لمنتخب مصر في كرة الطائرة تحت 20 عام، حيث استطاع منتخب إيطاليا الفوز على منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في بطولة العالم لكرة الطائرة، المقامة في بلجيكا وهولندا.

هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب إيطاليا

حقق منتخب شابات إيطاليا لكرة الطائرة تحت 20 عام، الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 3/0، في أولى مباريات منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام فيبطولة العالم المقامة في دولتي بلجيكا وهولندا. وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام، كل من: منتخب بيلاروسيا ومنتتخب بولندا ومنتخب إيطاليا، والتقى منتخبنما الوطني مع منتخب إيطاليا اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري.

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا.

وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.