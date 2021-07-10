محمد شريف يوجه رسالة إلى شريف إكرامي.. تفاصيل

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وقام محمد شريف عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، رسالة تهنئة لشريف إكرامي بمناسبة عيد ميلاده الـ 38.

رسالة محمد شريف لشريف إكرامي

ونشر محمد شريف عبر صفحته الرسمية على انستجرام صورة لشريف إكرامي، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

يحتفل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا وفريق بيراميدز حاليا، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 38، ويعد شريف إكرامي أحد أبرز من حرسوا عرين الأهلي خلال القرن الحالي، ويعرض دوت الخليج المسيرة الكروية التي مر بها حارس المارد الأحمر السابق:

بداية المشوار الكروي لشريف إكرامي

ولد شريف إكرامي يوم 10 يوليو سنة 1983، ونشأ في أسرة كروية خالصة، وورث من والده إكرامي الشحات أوصول حرسة المرمى، حيث يعد إكرامي الشحات أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر.

بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع ناشئين النادي الأهلي، وتألق في تلك الفترة، وكان أكثر البارزين في جبله في ذلك الوقت، فقام مجلس إداراة المارد الأحمر عام 2004، بتصعيده إلى الفريق الأول بالنادي، وشارك مع الفريق الأول في موسم 2004/2005، ثم قرر الإحتراف في الأندية الأوربية، وسافر إلى تركيا، وانضم إلى صفوف فريق أنقرة سنة 2008، ولعب في لصفوف فريق أنقرة لمدة عام.

العودة إلى بيته (النادي الأهلي)

قرر شريف إكرامي عام 2009، ترك الفريق التركي أنقرة والإنتقال إلى الدوري الهولاندي، حيث انضم إلى صفوف فريق فينورد الهولندي، ولم يستمر شريف إكرامي في الدوري الهولندي فترة كبيرة، حيث قرر العودة إلى مصر من خلال فريق الجونة، ليستقر بعدها بالإنتقال إلى النادي الأهلي عام 2010.

إنجازات شريف إكرامي مع النادي الأهلي

استمر شريف إكرامي في اللعب لصفوف النادي الأهلي لمدة 10 سنوات، حيث عاد إلى النادي الأهلي عام 2010 قادما من فريق الجونة، واستمر في صفوف الفريق الأحمر حتى عام 2020، حيث قرر وقتها شريف إكرامي الإنتقال إلى فريق بيراميدز، وخوض تجربة جديدة.