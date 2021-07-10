صور.. رئيس هيئة الكتاب يستقبل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

جدة - نرمين السيد - وكان وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تفقد اليوم السبت، معرض القاهرة الدولى للكتاب فى عاشر أيامه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيرى الكبير ويتزايد كل يوم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن اليوم شهد حفل توقيع كتاب "رجال عاهدوا الله" للكاتب رامى عبد الباقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإضافة لتكريم زوجات الشهداء.

وتم تكريم كل من النائبة إيمان الألفى، والنائبة رحاب عبد الغنى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة سامية توفيق.

وضم وفد التنسيقية الدكتورة شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وصابرين حجازى أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة غادة على، والنائب محمد إسماعيل والنائبة نشوى الشريف أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمى، والنائب أكمل نجاتى أعضاء مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطى المتحدث الإعلامى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد، إيمان طلعت، نور الشيخ، أحمد صبرى، غادة فتحى، محمد نبيل، محمد طه الحوشى، قياتى عاشور، مصطفى الشهابى، نرمين مصطفى، محمد اللافى، طاهر أبو زيد، عبير العربان، جهاد سيف، شادى الحديدى، محمد أبو النور.