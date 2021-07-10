السياحة: إطلاق الحملة الترويجية الدولية لمصر لمدة 3 سنوات قادمة

وبحث وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى اليوم السبت، مع ممثلى الشركة الدولية والتى جرى التعاقد معها حديثا لتتولى مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعى الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وكذلك الموقع الإلكترونى الخاص بها، خاصة فى ظل تزايد وتنافس المنصات الرقمية المختلفة والتى أصبحت لغة العصر، نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.
وقام ممثلو الشركة - خلال الاجتماع - بتقديم عرض تقديمى عن خطتهم لتطوير وإدارة الموقع الإلكترونى الترويجى ومنصات التواصل الاجتماعى للهيئة، بما يسهم فى الترويج السياحى لمصر، بصورة بارزة وأيضا إلقاء الضوء على المقومات المتنوعة له، وذلك فى إطار تنفيذ ملامح الاستراتيجية الإعلامية التى يعدها التحالف الكندى الإنجليزى منذ بداية العام الحالى والتى على أساسها سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قادمة، تبدأ فى الربع الأخير من العام الجارى.
وأشار ممثلو الشركة إلى أنه سيتم إعداد منشورات متعددة (Posts) تتضمن محتوى دعائى متنوع من خلال طرق عرض مبتكرة من صور وأفلام قصيرة لإبراز مصر كمقصد سياحى نابض بالحياة وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة، بالإضافة إلى عرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة فى مصر.
ومن المقرر أن يتم ترجمة محتوى هذه المنشورات والمواد الدعائية إلى 13 لغة ليتم وضعها والاستفادة منها، وفقا لمواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالهيئة فى الأسواق المستهدفة، حيث إن تلك الشركة لديها 4 فروع، ستقوم من خلالها بشراء المساحات الإعلانية لمواقع التواصل المختلفة والموقع الإلكترونى، إلى جانب العمل على إنتاج المحتوى الدعائى والذى سيتم نشره والاستعانة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وترجمة هذا المحتوى للغات المختلفة.
حضر الاجتماع غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، لمياء كامل مساعد الوزير للترويج، و سوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة.
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