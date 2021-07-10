/639907/نهائي-الكونفدرالية-الإفريقية-شبيبة-القبائل-يسجل-الهدف-الأول-في-مرمى-الرجاء-ويقلل-الفارق

سجل فريق شبيبة القبائل الهدف الأول لهم في المباراة وعدل النتيجة إلى هدفين مقابل هدف، وقام بإحراز الهدف محمد ذكريا بولحيا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، وأعاد هذا الهدف فريق شبيبة القبائل إلى المباراة مرة أخرى.

انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين فريق الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزارئري، بنتيجة 2/0، لصالح فريق الرجاء المغربي، ويعرض دوت الخليج أهم أحداث الشوط الأول من المباراة والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الصداقه باستاد دو لاميتي بمدينة كوتونو ببنين:

أحداث الشوط الأول:

الهدف الأول

شهدت بداية المباراة ضغط من جانب فريق الرجاء المغربي، وتمكن سفيان رحيمي، من ترجمة فرص الرجاء على مرمى فريق سبيبة القبائل الجزائري، وسجل الهدف الأول لصالح الفريق المغربي في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، وقام حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أنا يعود للفار ويقرر احتسابه، ليعلن تقدم فريق الرجاء المغربي بالهدف الأول.

الهدف الثاني

عاد فريق شبيبة القبائل إلى المباراة، وبدأ في بناء الهجمات على مرمى فريق الرجاء المغربي، ولكن تسبب اندفاع شبيبة القبائل الجزائري، في استقبالهم للهدف الثاني في المباراة، حيث تمكن مالانجو لاعب فريق الرجاء المغربي من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق المغربي في الدقيقة الـ 14 من زمن الشوط الأول.

ثم عاد فريق شبيبة القبائل في الضغط على فريق الرجاء المغربي، واعتمد لاعبي فريق الرجاء على الهجمات المرتدة، عن طريق سفيان رحيمي ومالانجو.

نهائي عربي خالص للمرة الثانية على التوالي

تعد هذه هي المرة الثانية، التي يكون فيها نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عربيا خالصا، حيث يقام نهائي الكونفدرالي هذا العام بين فريقي الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، بينما أقيم الموسم السابق بين فريقي الرجاء المغربي وفريق بيراميدز، والذي انتهى بفوز فريق الرجاء بالمباراة، وتوجوا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.في ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

مشوار الفريقين في التأهل إلى نهائي البطولة

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فلجأ الفريقين غلى ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

وعلى النظير الأخر تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب على فريق القطن الكاميروني بخماسية مقابل هدف في مجموع المبارتيين، حيث استطاع فريق شبيبة القبائل اكتساح فريق القطن بخماسية، وتأهل إلى نهائي البطولة هذا العام.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في 4 مباريات سابقة، وحميعهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق خلالهم فريق الرجاء الفوز في مبارتيين، مقابل فوز وحيد لشبيبة القبائل، وتعادلوا في مباراة.