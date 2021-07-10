دليل التحويل بين المدارس إليكترونياً الشروط والمواعيد ورابط الموقع 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - التحويل بين المدارس إليكترونياً بات ممكناً في هذا العقد من الزمان، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم في مصر، رابط خاص لولي الأمر، والذي يمكن من خلاله إجراء التحويل الإليكتروني بين المدارس في مصر. وجدير بالذكر أنه يتاح التحويل بين مدارس كيلا القطاعين، الحكومي، والخاص، ولا يوجد آي مدرسة خارج نطاق التحويل.

شروط وضوابط التحويل بين المدارس 2021- 2023

هناك العديد من الضوابط الخاصة بالتحويل من مدرسة إلي أخري، حيث يجب مراعاة هذه الشروط، والتدقيق في كونها تنطبق على الطالب أم لا، والتي تتمثل في؛

– لا يكون التحويل من المدارس إللا لمدارس اللغات والتجريبي.

– الحصول على رياض الاطفال، شرطاً اساسياً لإجراء التحويل.

– يتم التحويل داخل محافظة الطالب فقط.

– لا يجري التحويل للطلاب والطالبات القادمين من الخارج، أو من يرغبون في التحويل للمدارس الخاصة، حيث يتم ذلك من خلال الإدارات فقط.

المواعيد المقررة للتحويل

أكدت العديد من تصريحات مسؤلي في وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه قد فتح باب التحويل بين المدارس، مع بداية شهر يوليو الجاري، حيث يستمر إلي النصف من شهر أغسطس، كما أنه لا يقبل آي طلب تحويل لطالب من مدرسة إلي أخري، بعد انتهاء هذة الفترة.

خطوات ورابط التحويل الإليكتروني

هناك بعض الخطوات اللازمة لإجراء التحويل الإليكتروني بين المدارس، والتي على ولي الأمر اتباعها بعناية، كما يجب كتابة البيانات المطلوب إدارجها بدقة شديدة، وذلك لإتمام خطوات التحويل بنجاح، والتي تتمثل في؛

– دخول إلي رابط موقع مولي الأمر، المخصص لـ التحويل بين المدارس 2021.

– تسجيل دخول ولي الأمر داخل الموقع.

– أو إنشاء حساب آخر جديد، (في حالة عدم وجود حساب).

– إدخال البيانات اللازمة بعناية.

– النقر على أيقونة تسجيل الطلب.