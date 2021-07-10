/639902/الخطيب-يعقد-اجتماع-مع-شركة-الأهلي-للإنشاءات-تفاصيل

عقد محمود الخطيب “بيبو” رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، اجتماع مع شركة النادي للمنشآت الرياضية، للبدء ‏في تنفيذ المرحلة الأولى لخطط العمل وفق الجدول الزمني الذي تم اعتماده.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الإجتماع بين الطرفين.

وتم استعراض ‏الجوانب المتعلقة بتنظيم تمويل المنشآت الرياضية التي أقرها مجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع.

وجاء ذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الأهلي التي اعتمد فيها خطط العمل المقدمة من شركات ‏الأهلي لكل من، كرة القدم، والمنشآت الرياضية، والخدمات الرياضية.‏

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يستعد الأهلي لخوض مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء غد الأحد، في الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز، على ستاد السويس الرياضي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة غداً، وجاءت كالأتي:

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصة:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير .

خط الدفاع: محمد هاني - علي معلول - محمود وحيد - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - أيمن اشرف – بدر بانون .

خط الوسط: جونيور اجايي - أكرم توفيق - محمد مجدى أفشة - محمود كهربا - حمدي فتحي - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية .

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن .

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.