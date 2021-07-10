رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس زراعي تجاري صناعي

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محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة الدبلومات الفنية 2021، لمدارس الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية، والتي لايزال يبحث طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020- 2021 عليها، وذلك نظراً لإقتراب موعد ظهورها، وفقًا للموعد المحدد من نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ستكون متاحة قريباً عبر بوابة التعليم الفني؛ وسيتم الاستعلام عنها بكتابة رقم جلوس الطالب على الموقع.

دليل نتيجة الدبلومات الفنية 2021

من المعلوم أنه قد تم الانتهاء قد من اداء امتحانات الدبلومات الفنية، خلال الأيام القليلة الماضية، وبالفعل قد بدأت عملية رصد الدرجات منذ تاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، والتي استمرت إلي اليوم 10 يوليو الجاري. وعليه فينتظر العديد من الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية 2021, والتي يمكنكم معرفتها فور ظهورها من خلال موقعكم “مصر فايف”، ضمن خدماته المقدمة لمتابعية على مدار اليوم، حيث نوفر رابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية في مصر، والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم هذه الخدمة.

خطوات ورابط استعلام نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على توفير طريقة إليكترونية جديدة لمعرفة نتيجة كافة أقسام الدبلومات الفنية، والتي تتمثل في؛ الثانوية الصناعية، والتجارية، والزراعية، خاصة بعد الأنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية، ومن ثم ورفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للنتائج، حيث يجب على الطالب بعد ذلك ادخال رقم الجلوس للحصول عليها، ويمكن ذلك من خلال إتباع التالي؛

– الدخول لـ رابط الوزارة الرسمي الخاص بالتعليم الفني.

– الضغط على الأيقونة المخصصة لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

– يظهر العديد من الخيارات قم بالنقر على ” الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021″.

– يتم الانتقال الى خانة مخصصة للاسم.

– وأخرى لكتابة رقم الجلوس للطالب، يجب ادراجة بعناية.

– النقر على خانة عرض النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021- 2022 بمحافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، والذي يشغل منصب محافظ الجيزة أمس الجمعة، تنسيق المدارس الفنية بالمحافظة، كما اعتمد كذلك نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022. وجدير بالذكر أنه هناك تفاوت في درجات كل مدرسة عن الاخري، وذلك نظراً لإعداد المتقدمين لكل مدرسة فنيه على حدي، ووفقاً لعبض المعايير الأخري.