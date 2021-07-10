التعليم تحرم 5 طلاب من امتحان الثانوية لمدة عامين وطالب لمدة عام...

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة،حيث أوضح بيان نشره الوزير عبر صفحته الشخصية حرمان 5 طلاب من الامتحان لمدة عامين العام الحالى والمقبل، وطالب لمدة عام وطالبين من امتحان اللغة العربية اليوم بسبب الغش، مع مجازاة الملاحظين بالخصم شهرين من راتبهم وحرمانهم من الامتحانات لمدة 5 سنوات وإبلاغ النيابة بالواقعة.

وقال الوزير: حذرنا كثيرا من الغش ولكن للاسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .