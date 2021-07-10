السفير دياب اللوح ينقل تعازى الرئيس الفلسطينى بوفاة السيدة جيهان السادات

جدة - نرمين السيد - نقل سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، تعازى الرئيس محمود عباس، إلى أسرة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات لوفاة السيدة جيهان السادات.





وأعرب السفير دياب اللوح خلال تقديمه واجب العزاء على رأس وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لأسرة الفقيدة عن خالص التعازى القلبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

بدورها شكرت أسرة الفقيدة الرئيس محمود عباس، متمنين لسيادته وللشعب الفلسطينى نيل الحرية وتحقيق الاستقلال .

وكان الرئيس محمود عباس قد بعث برقية تعزية لنظيره المصرى عبد الفتاح السيسى لوفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات ، ثمن فيها دور السيدة الراحلة فى دعم زوجها فى بطولاته بالحرب والسلام، ومساندته فى قيادته لتحقيق النصر المجيد فى حرب أكتوبر عام 1973.