/639901/وصول-جثامين-المواطنين-المصريين-ضحايا-الحرائق-التي-اندلعت-في-بعض-القرى-القبرصية

استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في مطار القاهرة مساء اليوم 10 يوليو الجاري، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن، وذلك بحضور الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة.

دوت الخليج

السفير عمرو محمود عباس يستقبل جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية

قدم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين. ومن جانبه، قدم السفير القبرصي خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

نقل الجثامين إلى مصر

هذا، وكانت السفارة المصرية في قبرص قد أنهت صباح اليوم كافة الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين الي أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في1 قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا.

كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسئولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، في توديع جثامين المواطنين المصريين.