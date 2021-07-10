/639897/تحويل-تدريب-فريق-انجيه-الفرنسي-إلى-تدريبات-عسكرية-صور

شهدت تدريبات فريق انجيه الفرنسي بطل القسم الثاني في الدوري الفرنسي، علي تدريبات بدنية قوية وغريبة، من قبل المدير الفني الجديد للفريق بقيادة المدرب الجديد جيرالد باتكيل، الذي ابتكر طريقة جديدة للتحضير للموسم الكروي الجديد.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل تدريبات الفريق والتي تناولتها مواقع السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وجاء ذلك عبر تحويل اللاعبين إلى عناصر بلباس عسكري يؤدون التدريبات العسكرية الشاقه ، وكأنهم سيخوضون حرب بدلاً من مباراة كرة قدم.

ويستعد نادي انجيه الفرنسي لمباراته غداص الأحد لخوض مباراة وديه أمام فريق نيور، استعداداً للموسم الجديد في الدوري.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وانجيه

حقق الفريق الباريسي الفوز على فريق انجيه بنتيجة خمسة أهداف دون رد في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا، وضرب ماورو إيكاردي بثلثية في المباراة، وسجل فيسنت مانيسيو لاعب فريق انجيه هدف في مرماه، وجاء البرازيلي نيمار بالهدف الخامس والأخير في المباراة.

صفقة أشرف حكيمي

اجتاز أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وفريق إنتر ميلان السابق، الكشف الطبي في نادي باريس سان جيرمان، وبذلك انتهت جميع الإجراءات الخاصة بإنتقال اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

تفاصيل عقد أشرف حكيمي مع فريق باريس سان جيرمان

وقع المغربي أشرف حكيمي على عقود الإنضمام لفريق باريس سان جيرمان، حيث يمتد عقد المغربي مع الفريق الفرنسي إلى عام 2026. يذكر أن أشرف حكيمي انتقل إلى فريق باريس سان جيرمان قادما من الفريق الإيطالي إنترميلان، بعدما نجح المغربي بالتتويج مع بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، ثم قرر الاعب الإنتقال إلى الدوري الفرنسي عن طريق الإنتقال إلى فريق باريس سان جيرمان حتى عام 2026.

ظهور أشرف حكيمي داخل فريق باريس سان جيرمان

ظهر المغربي أشرف حكيمي داخل فريق باريس سان جيرمان رفقة ليوناردو المدير الفني للفريق، ولم يتم الإعلان الرسمي عن القيمة التي انتقل بها أشرف حكيمي لباريس سان جيرمان، ولكن التقارير الصحفية الفرنسية أكدت على أن قيمة التعاقد مع لمغربي وصلت ‘لى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض الإتفاقات الأخرى بين فريقي أنتر ميلان وباريس سان جيرمان. الجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بسبب عدم تجديد ميسي عقده مع فريق برشلونة حتى الأن.