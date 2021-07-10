/639894/يسري-المغازي-رسالة-جامعة-الدول-العربية-لمجلس-الأمن-بخصوص-سد-النهضة-أزعجت-إثيوبيا

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن هناك دعمًا عربيًا وعالميًا واسعًا لرؤية مصر امام مجلس الأمن، كما أن رسالة جامعة الدول العربية لمجلس الامن بخصوص سد النهضة والتي أزعجت إثيوبيا، أظهرت تضامنًا عربيًا واسعًا مع مصر وحقوقها الأصيلة الراسخة في مياه النيل.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب يسري المغازي بشأن سد النهضة

سد النهضة

واشار النائب يسري المغازي ،في تصريحات له اليوم، بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، بتوجيهات الرئيس السيسي، وجاءت معبرة تمامًا ومتوازنة وقوية في الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل ورفض التعنت الإثيوبي.

مجلس الأمن

واضاف رئيس لجنة الشؤون العربيه، أن رؤية مصر أمام مجلس الأمن لقيت تأييدا كبيرًا وواسع النطاق، لأنها كانت معبرة بوضوح عن موقف مصر المنضبط والمتوازن من قضية سد النهضة.

قضية سد النهضة

وشدد المغازي أن مصر لها حقوقًا ثابتة في مياه نهر النيل ولن تتخلى عنها ولن تتهاون فيها، وهى حقوقًا وجودية ومصيرية، في نفس الوقت فإن هناك ثقة شعبية تامة في الرئيس السيسي وفي إدارته للأمور وحكمته في التعامل مع الموقف.

وافاد النائب يسري المغازي، إن مصر حريصة على التفاوض والحوار كوسيلة قوية جدًا، للحصول على الحقوق، علاوة على أن موقف إثيوبيا الضعيف يستند على مزاعم وتعنت وغير مقبول عربيًا ولا إقليميًا ولا دوليًا.