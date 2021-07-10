محافظ قنا: الاستجابة لـ 97% من الشكاوى الحكومية  

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم السبت، إن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية فى الاستجابة لـ 97% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، نتيجة العمل الجماعى الجاد وكفاءة العاملين بإدارات خدمة المواطنين والقائمين على منظومة الشكاوى الإلكترونية بالمحافظة.





جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المحافظة لتدريب العاملين بإدارات خدمة المواطنين التابعة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات على التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور نائب محافظ قنا حازم عمر، والسكرتير العام للمحافظة المهندس تامر سعيد، ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة حازم بجاتو.

وشدد محافظ قنا على مسئولى الشكاوى بالقطاعات الحكومية المختلفة سرعة التفاعل والرد على جميع شكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم الممكن لربط جميع المؤسسات الحكومية لتفعيل وتطوير المنظومة بالمحافظة فى أسرع وقت ممكن لتكون واجهة عصرية تتواكب مع منظومة التحول الرقمى.

من جانبه، استعرض مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة حازم بجاتو آلية تطبيق منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية والربط بين المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالمحافظة، ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وقال أن الورشة تهدف إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المنظومة واستقبال الشكاوى وتداولها فيما بين الجهات المختصة، والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع جميع القطاعات.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.