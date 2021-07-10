/639890/وزير-التعليم-مسربي-امتحان-اللغة-العربية-سيتم-حرمانهم-من-امتحانات-العام-التالى-ومجازاة-الملاحظين

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، عن عقوبات مسربي الامتحانات، حيث أكد إنه سيتم إلغاء امتحان مسربي الامتحانات بالدور الأول 2021/ 2020 وحرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام وحرمانهم من دخول امتحان العام التالى 2022/2021 ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كلًا منهما وحرمانهما خمس سنوات من أعمال الامتحانات وإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة.

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