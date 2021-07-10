عاجل.. قيس سعيد يشكر الرئيس السيسى لإرسال مصر مساعدات طبية إلى تونس

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم السبت، عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإرسال مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالمعدات الطبية، لمساعدة تونس فى مكافحة فيروس كورونا.





وقالت الرئاسة التونسية فى تغريدة عبر موقع تويتر "خلال مكالمة هاتفية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إثر إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس فى التصدى لجائحة كوفيد19". وأوضحت فى تغريدة أخرى أنه "تجسيدا لتحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد لحشد الدعم الدولى لجهود مكافحة كوفيد19، حلّت بالقاعدة العسكرية بالعوينة طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة".

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