الداخلية تُعلن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة من النزلاء بالسجون

/639886/الداخلية-تعلن-تطبيق-كافة-الإجراءات-الاحترازية-فى-لجان-امتحانات-طلاب-الثانوية-العامة-من-النزلاء-بالسجون

عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددًا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الداخلية فى بيان له، إنه تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، وفي ضوء استراتيجيتها الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

الشعبة العلمية

وأدى اليوم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحانات بنحو 60 دقيقة للتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.. نشرت وزارة الداخلية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021، قوتها، بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة؛ لتأمينها.

الإنتشار الأمني

وفي نفس السياق قال مصدر أمني:« إن خطة تأمين وزارة الداخلية لامتحانات الثانوية العامة تشتمل على الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل طلاب الثانوية العامة، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان، إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل اللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

صفحات الغش وملاحقة القائمين عليها

وأشار المصدر الأمني أيضًا، إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مباحث الإنترنت، تراقب صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» لضبط صفحات الغش وملاحقة القائمين عليها.

ومن جانبهم، تفقدمديرو الأمن على مستوى الجمهورية، بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب، والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.