/639883/أشلي-بارتي-تتوج-ببطولة-ويمبلدون-الدولية-للتنس-لأول-مرة-في-تاريخها

فازت الاسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا، ببطولة ويمبلدون للتنس، لأول مرة في تاريخها، وذلك بعدما استطاعت التغلب على منافساتها التشيكية كارولينا بليشكوفا والمصنفة الثامنة عالميا، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات نهائي البطولة.

أشلي بارتي تحقق الفوز ببطولة ويمبلدون الدولية للتنس

حققت الاسترالية أشلي بارتي الفوز على نظيرتها التشيكية كارولينا بيلشكوفا، حيث انتهت المباراة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ضمن منافسات نهائي سيدات بطولة ويمبلدون الدولية للتنس، وأقيمت المباراة اليوم السبت، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

تقاصيل مباراة نهائي بطولة ويمبلدون الدولية للتنس

تمكنت الاسترالية أشلي بارتي من حسم المجموعة الأولى لصالحها، حيث انتهت المجموعة الأولى بفوز بارتي بنتيجة 6 أشواط مقابل 3 أشواط، واستطاعت التشيكية كارولينا بليشكوفا العودة مرة إلى المباراة، حيث حققت الفوز في المجموعة الثانية بنتيجة 7 أشواط مقابل 6. ونجحت الاسترالية أشلي بارتي حسم المجموعة الثالثة والفاصلة، لصالحها، حيث تغلبت على نظيرتها التشيكية كارولينا بليشكوفا، وأنهت المجموعة الثالثة بنتيجة 6 أشواط مقابل 3، وتوجت بلقب بطولة ويمبلدون الدولية للتنس، وزينت تاريخ بطولاتها بهذا اللقب لأول مرة في تاريها.

مسرة تأهل أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الدولية للتنس

استطاعت الدولية أنس جابر بطلة تونس في اللتنس، التأهل إلى ربع نهائي البطولة الدولية ويمبلدون، وذلك بعدما تغلبت على نظيرتها البولندية إيجاسواتيك المصنفة التاسعة عالميا، حيث انتهت البماراة بفوز التونسية أنس جابر بنتيجة شوطين مقابل شوط، ويعد انتصار أنس جابر على البولندية إيجاسواتيك، إنجاز تاريخي لها، ثم تأهلت إلى ربع نهائي البطولة، والتقت بالبيلاروسية أرينا سابلينكا، وخرجت أنس جابر على إثرها من البطولة، بعدما هزمت بنتيجة شوطين دون رد.

مشوار أنس جابر في بطولة ويمبلدون

بدأت الدولية التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة ويمبلدون الدولية، من الدور التمهيدي الأول، حيث التقت بالسويدية ربيكا بيترسون، واستطاعت أنس جابر التغلب عليها، حيث انتهت المباراة بفوز التونسية بنتيجة مجموعتين دون رد، وتأهلت بذلك إلى الدور التمهيدي الثاني أمام الأمريكية فينوس ويليامز، واستطاعت الدولية التونسية أنس جابر التغلب عليها، حيث انتهت المباراة بنتيجة مجموعتين دون رد لصالح أنس جابر.