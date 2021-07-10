/639881/بسبب-خناقة-مع-جوزها-القبض-على-سيدة-تركت-أبناءها-الأربعة-بينهم-رضيع-في-حديقة-عامة-بالمنصورة
أم بلا مشاعر أمومية تجاه فلذات كبدها، حيث نجح عدد من الأهالي في ضبط ربة منزل بعد قيامها بترك ابناءها «4 أطفال»، بينهم رضيع فى حديقة عامة بشارع الجيش بمدينة المنصورة، والإنصراف وذلك بسبب خلافها مع زوجها وعدم قدرتها على سداد قيمة الإيجار الشهري للمسكن.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ترك 4 أطفال داخل حديقة عامة بالمنصورة
التفاصيل
كان ورد لمديرية أمن الدقهلية، اخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ عن قيام إحدى السيدات بترك أنجالها بإحدى الحدائق العامة بشارع الجيش والانصراف.
داخل حديقة
وعلى الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وبالفحص أتضح انة خلال تواجد «منال.ع.ح»، 39عامًا ، ربة منزل ومقيمة في منطقة كفر البدماص، بالمنصورة ولها محل إقامة آخر بمنطقة درب اللبان بالخليفة بمحافظة القاهرة، وذلك خلال تواجد المذكورة بالحديقة رفقة إحدى صديقاتها، حضر إليها زوجها ويدعي "إبراهيم.ع.ع.م" 37 عامًا، ومقيم بنفس العنوان وحدثت بينهما مشادة كلامية لوجود مشاكل زوجية بينهما، وانصرف الأخير من المكان، علي اثر ذلك قامت زوجتة بتركابنائها «شيماء» 11سنة، و«خبيبة»،7أعوام، و«سما»، عام ونص، وياسين، عمر 4 اشهر، بالحديقة ومغادرة المكان إلا أن بعض الأهالي قاموا بإستيقافها والإبلاغ عنها.
وبسؤال السيدة فى محضر الشرطة، اعترفت بارتكابها الواقعة لمرورها بحالةنفسية سيئة وذلك إثر المشاكل الزوجية المستمر وانقضاء فترة الإيجار بالشقة سكنها وزوجها منذ أربعة أشهر ورغبة مالك الشقة بإخلائها وعدم وجود مسكن بديل.
جري التحفظ على المتهمة ، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4524 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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