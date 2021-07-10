سعفان يتفقد الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والنقل البحرى 

وأثنى الوزير على الدور الحيوى الذى تقوم بها الأكاديمية باعتبارها أحد الصروح العلمية والتى تسهم فى إعداد أجيال واعدة تبنى الجمهورية الجديدة بفكر واع ومتطور، مؤكدًا أن الأكاديمية منارة تعليمية كبرى تنير وتثرى فكر وطموحات شبابنا.
ومن جانبه تقدم رئيس الأكاديمية بالشكر للوزير على زيارته الطيبة لمقر الأكاديمية، مشيدًا بالدور الملموس لوزارة القوى العاملة خلال الفترة الأخيرة فى مختلف المجالات، مبديًا الاستعداد للتعاون مع الوزارة من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشتركة.
وأهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، للوزير درع الأكاديمية تقديرصا لجهوده المبذولة فى رعاية وحماية عمال مصر، وعلى تشريفه بالزيارة للأكاديمية.
ومن جانبه أهدى الوزير درع الوزارة لرئيس الأكاديمية تقديرًا لدور الأكاديمية فى إعداد خريجين متطلعين البناء والنهوض بوطنهم الغالى.
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