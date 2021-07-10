النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة

جدة - نرمين السيد - وتتكون اللجنة من كل من المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى، والمستشار رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى، والمستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائى، والمستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة، لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.

وبدأت اللجنة أعمالها اليومَ السبتَ، الموافق العاشر من شهر يوليو الجارى، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث التقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن.

وستستمر اللجنة فى الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على المستشار النائب العام، لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة، بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى فى أول شهر أكتوبر القادم.