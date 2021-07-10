/639874/الزمالك-يحصل-على-موافقة-نادي-الترسانة-تفاصيل

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية.

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وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد التدريبات في الترسانة

ويخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.

ويستغل كارتيرون، فترة الإجازة لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

المبارات الودية للزمالك

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإسكندرية الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.

جلسة محمد أسامة مع كارتيرون

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.