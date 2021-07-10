الزراعة تنفذ 90 زيارة لأسواق المواشي استعدادا لعيد الأضحى 

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية قاموا خلال الفترة من 6/15 وحتى 7/1 بتنفيذ نحو 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل عيد الاضحى المبارك والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة.

وقال محمود، انه جارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الاضاحي وطمأنة المواطنين قبل شرائها.

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