صناعة النواب تناقش عجزالمهندسين والمدربين بمصلحة الكفاية الإنتاجية..الأحد

/639867/صناعة-النواب-تناقش-عجزالمهندسين-والمدربين-بمصلحة-الكفاية-الإنتاجيةالأحد

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، كما يتشاور أعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش،لبحث نتائج الاجتماعين المنعقدين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب بشأن تأخر بعض المعامالات القنصلية".

كما تناقش إنجازات وتحديات السياسية الخارجية المصرية في ثماني سنوات والمنظور المستقبلي للجمهورية الجديدة".

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب غدا

لجنة الشئون العربية

كما تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آيات الحداد، والمقدم للسادة وزراء الخارجية، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بشأن الحلول الدبلوماسية التي يجب اتباعها لحل أزمة سفر المصريين إلى الاراضي السعودية حيث تشترط دولة السعودية لدخول المصريين من خلال ترانزيت وهو ما يكلف المواطن أكثر من 30 ألف جنيها.

ثانيا: زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق والقمة الثالثية ونتائجها.

لجنة الدفاع والأمن القومي

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة دور وزارة الانتاج الحربي في تلبية متطلبات القوات المسلحة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في دعم المجتمع المدني.

لجنة القوى العاملة

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن" الاضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير.

لجنة الصناعة

كما تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد، فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في لسمعتها صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقا مع المتعاقدين معها من مقاولين ومالك، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن معاناة مصلحة الكفاية الانتاجية والتدر يب المهني من عجز شديد بالمهندسين والمدربين والمدرسين لعدم وجود تعيينات جديدة لسد العجز، حيث إن التعليم الفني عماد الصناعة، حسبما ورد بطلب الاحاطة.