/639865/الزمالك-مع-هليوبوليس-والأهلى-أمام-البنك-تعرف-على-قرعة-دوري-المحترفين-في-كرة-اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم السبت، عن ظهور قرعة دوري المحترفين لرجال كرة اليد لموسم 2021/2022، وجاء ذلك بحضور مندوبي الفرق المشاركة في النسخة الجدية من البطولة، ويعرض دوت الخليج ما أسفرت عنه القرعة:

ما أسفرت عن قرعة لجنة المسابقات لدوري المحترفين:

الجوله الأولى التي ستبدأ يوم الخميس الموافق 2021/9/16

الزمالك أمام هليوبوليس الأهلى أمام البنك الاهلى الجزيرة أمام الشمس طلائع الجيش أمام الحوار هليوليدو أمام ستاد المنصورة سبورتنج أمام سموحة المعادى أمام أكتوبر الطيران أمام أصحاب الجياد الزهور أمام الأوليمبي

الجوله الثانيه والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 2021/9/17

الزمالك أمام الشمس الأهلى أمام أكتوبر الجزيره أمام هليوبوليس طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره هليوليدو أمام الحوار المعادى أمام البنك الاهلى الطيران أمام الأوليمبى الزهور أمام أصحاب الجياد

وستقوم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، بالإعلان عن باقي الجولات بعد الإنتهاء من الجدول، وأعلن سعيد عبدالمنعم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن نظام دوري المحترفين للموسم الجديد 2021/2022، وأوضح سعيد إلى أن نظام دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد سيقام على ثلاث مراحل، كالتالي:

نظام دوري المحترفي في كرة السلة

تضم الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد 18 فريق، ويلعبون دورة من مجموعة واحدة، وتضم تلك المجموعة مرتبط 2002 و2004، ويتم تأهل المراكز الست الأولى للعب على المنافسة، ثم نقسم الـ 12 فرق الأخرى إلى مجموعتين فردي وزوجي، ويتم من خلالهم تحديد الـ 4 فرق الهابطين.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.