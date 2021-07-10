في قضية «الأثار الكبرى » .. تجديد حبس رجل الأعمال علاء حسانين 15 يومًا

/639864/في-قضية-الأثار-الكبرى---تجديد-حبس-رجل-الأعمال-علاء-حسانين-15-يوما

أمر قاضي المعارضات، اليوم السبت 10 يوليو 2021، تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بـ« نائب العفاريت والجن»، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للإتجار والتنقيب عن الآثار 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين

النيابة العامة

وكانت أصدرت «النيابة العامة»، في وقت بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

وقالت النيابة العامة في بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

التنقيب عن الأثار

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له إتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

كما جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في «قضية الآثار» بتهم التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، كما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.