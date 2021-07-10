تفاصيل جلسة كارتيرون مع طبيب الزمالك

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

فيما بعد مرور 27 جولة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم المحلي الحالي 2020-2021، يسير الزمالك بخطى ثابتة نحو اقتناص الدرع.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر لقاءين .

وشهدت مباريات الزمالك عدة انتصارات بأهداف قاتلة، أو حتى في الدقائق الأخيرة، لتحسم الثلاث نقاط للفارس الأبيض.

أول تلك الأهداف من نصيب إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بالجولة السابعة عندما سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية حسمت الانتصار للفريق المتصدر.

ثم نجح يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الفريق في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الجونة في الجولة الثامنة بتسجيل هدف قاتل بتسديدة صاروخية في الدقيقة العاشرة من خارج منطقة الجزاء، حسمت الثلاث نقاط. كما شهدت مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة هدفا قاتلا عن طريق فرجاني ساسي الذي جاء في الدقيقة 88 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف ويحقق الفوز.

وتطرق رئيس الجهاز الطبي للزمالك، للحديث عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، حيث أكد أنه تعافى من إصابة السمانة، وشارك في التدريبات قبل فترة التوقف، وسيكون متواجدا بشكل طبيعي الفترة المقبلة.

وعن محمود علاء مدافع الفريق، فقد أكد أسامة أنه كان يعاني من إصابة أسفل مفصل الركبة، ولكنه سيكون جاهزا وسيتواجد مع الفريق بعد العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مشددا على أن الفريق لا توجد به إصابات، والاستعدادات ستكون بأفضل شكل ممكن للفترة المهمة المقبلة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري والكأس.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما بعد تأجيل لقاء المحلة، المقرر له ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.