27 اقتراح على طاولة شكاوي النواب..غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من المشروعات وطلبات الإحاطة، والاقتراحات المقدمة من النواب،وتعقد لجنة الشكاوى والاقتراحات اجتماعها برئاسة النائب عاطف ناصر ، لمناقشة 27 اقتراح برغبة مقدم من النواب، كما تناقش الاقتراحات المقدمة من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب غدا النائبة سحر البزار بشأن تركيب شاشات عرض الأفلام داخل خطوط الطيران المدنية الوطنية لعرض أفلام عن إنجازات مصر في جميع المجالات. النائبة مرثا محروس بشأن إعادة ترميم وصيانة كوبرى س اري القبة-محافظة القاهرة. لجنة الشئون التشريعية طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن أسباب عدم تشغيل الشهر العقاري بقرية تلحوين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية. • طلب إحاطة مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء أحوال الشهر العقاري بمنطقة السيوف بمحافظة اإلسكندرية. • طلب إحاطة مقدم من النائب سامي توفيق محمد، بشأن تطوير وميكنة مأمورية الشهر العقاري بمركز إهناسيا - بمحافظة بني سويف. لجنة الخطة والموازنة كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة النائب فخري الفقي، لاستكمال مناقشة موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبين: حسام الدين المندوة، طارق السيد محمود بشأن: الاول: تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017. الثاني: مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي. لجنة الشئون الإقتصادية وتعقد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير ،اجتماعها لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد،بالإشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،والخطة والموازنة.

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