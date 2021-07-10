صدمة لإنجلترا قبل نهائي اليورو  

تغيب فيل فودين نجم منتخب إنجلترا، عن التدريبات الجماعية للمنتخب اليوم السبت، ضمن استعداد المنتخب الإنجليزي لمباراة نهائي كأس الأمم الأوربية "يورو 2020"، والذي يلتقيه خلاله منتخب إنجلترا مع منتخب إيطاليا، ويعرض دوت الخليج موقف فودين من المشاركة في نهائي اليورو:

موقف فيل فودين من المشاركة في نهائي يورو 2020

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن فيل فودين نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لم يحضر تدريبات المنتخب الإنجليزي اليوم، وأوضحت التقارير أن غياب فيل فودين جاء كإجراء إحترازي، بسبب تعرض اللاعب لإصابة خفيفة، ففضل الجهاز الطبي بمنتخب إنجلترا عدم المغامرة بمشاركة اللاعب في دريبات المنتخب اليوم.

يعد موقف فيل فودين من مشاركته في نهائي كأس الأمم الأوربية، "يورو 2020"، غير محدد حتى الأن، حيث أكدت التقارير الصحفية أن الجهاز الطبي بمنتخب إنجلترا لم يحدد حتى الأن موقف فيل فودبن من الشماركة في مباراة غدا الأحد.

فوز إنجلترا على الدنمارك

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب إنجلترا في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، انتهت بهزيمة منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، حيث استطاع منتخب الدنمارك التقدم في المباراة، ثم تعادل بعدها منتخب إنجلترا عن طريق خطأ من لاعب الدنمارك، حيث قام بتسجيل هدف عكسي، تسبب في فقدان منتخب الدنمارك التقدم في نتيجة المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

لجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي، وقام بتنفيذها هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق تونتنهام، واستطاع شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي من التصدي لها، قبل أن تعود إلى كين ويقوم بوضعها في الشباك، ثم انتهت المباراة بتلك النتيجة، وخرج على إثرها منتخب الدنمارك من البطولة، بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى مباراة النهائي أمام منتخب إيطاليا.

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا أمام إيطاليا في نهائي اليورو

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - بوكايو ساكا - هارى كين