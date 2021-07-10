خالد عبد الغفار: جامعة العلمين الدولية إنجاز كبير حققته مصر فى فترة قصيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير أن جامعة العلمين الدولية إنجاز كبير حققته الدولة المصرية فى فترة قصيرة، مشيرًا إلى أنها من الجامعات الأهلية التى لا تهدف إلى الربح، وتسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر وملبية لسوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعات تحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية.

وأشار عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تسهم فى تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يساهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم الثقافية والعلمية والتطبيقية المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة فى بناء جيل يتميز بمهارات عالية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمى، تُسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهى: (أسيوط الأهلية، بنى سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، وذلك بخلاف بدء الدراسة فى 3 جامعات أهلية فعليًّا (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعى القادم.

وأكد عبدالغفار أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن، موضحًا أن إنشاء جامعات حديثة يسهم فى تحقيق التنمية المنشودة.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الكردى أن جامعة العلمين الدولية تأخذ فى الاعتبار التخصصات الملبية لاحتياجات سوق العمل، منها برامج الهندسة (الطاقة، إدارة الإنشاءات، الميكاترونيات) برامج العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفى) برامج علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، هندسة الذكاء الاصطناعى) برامج الفنون (التصميم البيئى، تصميم الألعاب، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) برامج السياحة (إدارة الضيافة، السياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحى، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء).

وأشار الكردى إلى أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات مع جامعات دولية لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة فى تخصصات جديدة وفقًا لسوق العمل، حيث تم توقيع اتفاق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة ليون 3 الفرنسية، يتم بموجبه منح درجات علمية، وشهادات مشتركة، وإنشاء شراكات، وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العلمية، ويجرى الآن التباحث مع جامعة لويفيل الأمريكية لتوقيع اتفاق شراكة معها.

وأوضح رئيس الجامعة أن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليًا 486 طالبًا فى البرامج المختلفة، ونستهدف العام القادم قبول 1.600 طالب، خاصةً بعد فتح برامج ومجالات جديدة، لافتًا إلى أن نظام التدريس فى الجامعة يختلف عن الجامعات الأخرى، حيث تقوم الدراسة فى معظمها على البرامج البينية، وهى تداخل التخصصات بين الكليات المختلفة؛ لخلق برامج وتخصصات جديدة.

وأضاف رئيس الجامعة أن نظام القبول بالجامعة يقوم على وضع امتحان للطالب المتقدم إليها؛ بناءً على الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها، متضمنًا امتحانى التفكير النقدى واللغة الإنجليزية، كما يعقد اختبار المهارات الفنية والإبداعية لطلبة الفنون والتصميم، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم منحًا للطلاب المتفوقين، شريطة محافظة الطالب على تفوقه أثناء دراسته بالجامعة.

قام الوزير بجولة تفقدية داخل مبانى كليات الصيدلة، والأعمال، والدراسات العليا، والدراسات القانونية، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات ومبنى معامل الكمبيوتر، والفيزياء وقاعة الميكروسكوب.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحى للتطورات التى شهدتها جامعة العلمين الدولية على المستوى التعليمى والبحثى، منذ بدء الدراسة بها وحتى الآن.

كما التقى الوزير بعدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للوقوف على مستوى الخدمة التعليمى والبحثى المقدم لهم.

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية واحدة من 4 جامعات أهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) تم إنشاؤها بقرار جمهورى، وهى جامعة من الجيل الرابع، وتقام على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتضم 16 كلية: (الهندسة، الدراسات القانونية الدولية، علوم وهندسة الحاسبات، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات العليا، العلوم الصحية، طب الأسنان، الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصحة العامة، الصيدلة، السياحة والضيافة، التمريض، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية والإنسانية).

بدأت الدراسة بـ 6 كليات أكتوبر الماضى (الفنون والتصميم، الصيدلة، العلوم وهندسة الحاسب، الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة) بمعدل 9 برامج دراسية، وسوف يتم افتتاح كليات أخرى العام القادم (طب الأسنان والصحة العامة) وكذلك طرح برامج جديدة.

كما تضم الجامعة مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعيًّا، وسكنًا للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، يضم 4 آلاف غرفة، يجرى تجهيزها حاليًا لاستقبال الطلاب، فضلاً عن 9 مبان أخرى، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الفنادق لإقامة الطلاب، وتوفير وسائل انتقال متميزة من وإلى القاهرة لخدمة الطلاب، والعمل على راحتهم.