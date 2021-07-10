صور.. الإسكندرية: انتهاء إنارة 6 مناطق عشوائية بتكلفة 54 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإنارة فى 6 مناطق عشوائية بتكلفة 54 مليون جنيه، هى: "الدخيلة الجبل، العصافرة القبلية، سيدى بشر قبلى، محسن الكبرى، دنا والمحروسة، والحضرة الجديدة".





وقال الشريف إن المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة بها، متابعا أنه شدد على وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة برئاسة الدكتورة مرفت أحمد، وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى تجرى لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مع سرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية فى البرنامج الزمنى المحدد لها. وأضاف المحافظ فى بيان صحفى، اليوم، أن مشروعات الإنارة التى جرت فى منطقة الدخيلة الجبلية تقدر بقيمة 8 ملايين جنيه، حيث تم تركيب "1.273 ذراع إنارة بالإضافة إلى 187 عامودا و1.460 كشاف"، وبلغت تكلفة أعمال الإنارة فى منطقة العصافرة القبلية ما يقرب من 12 مليون جنيه. وأوضح أن تكلفة مشروعات الإنارة بمنطقة محسن الكبرى بلغت حوالى 16 مليون جنيه، وفى منطقة سيدى بشر قبلى بلغت تكلفة أعمال الإنارة 10 ملايين جنيه. وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الإنارة التى جرى تنفيذها فى منطقة دنا والمحروسة قد بلغت 3 ملايين جنية، بالإضافة إلى أن مشروعات الإنارة بمنطقة الحضرة الجديدة بلغت 5 ملايين جنيه.

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