زى النهاردة.. الأهلى يعلن تعاقده مع الشناوي«الأخطبوط» قادم من بتروجت

/639850/زى-النهاردة-الأهلى-يعلن-تعاقده-مع-الشناويالأخطبوط-قادم-من-بتروجت

فى مثل هذا اليوم 10 يوليو 2016، أعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمد الشناوى حارس مرمى بتروجت لمدة خمس سنوات، وبدأ الشناوى رحلته مع الساحرة المستديرة فى صفوف القلعة الحمراء لمدة ثمانية أعوام ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت قبل أن يعود مجدداً لملعب مختار التتش.

ويرصد دوت الخليج أرقام محمد الشناوي مع الأهلي:

عاد الشناوى للأهلي، وكان الحارس ثالث، بعد شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم، لكنه اجتهد وثابر حتى بات الحارس الأول للقلعة الحمراء، فهو المقاتل الذى لم يعرف طريق اليأس، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء ما يقرب من موسم ونصف.

تألق محمد الشناوي لم يقف عند الأهلي فقط بل امتد للمنتخب الوطني الأول، فقد ساهم بشدة بمستواه العالي مع الفراعنة، حيث نجح في حصد لقب رجل مباراة الفراعنة أمام أورواجوي في أولى مباريات المنتخب بكأس العالم 2018، كما تألق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام العام المقبل في الكاميرون.

ويرصد الوطن سبورت أرقام محمد الشناوي مع الأهلي، مقارنة مع حراس الزمالك وبيراميدز.

محمد الشناوي: خاض مع الأهلي 94 مباراة، وتلقت شباكه 92 هدف وهو عدد أهداف أقل من عدد المباريات.

شريف إكرامي: شارك مع الأهلي 119 مباراة، وتلقت شباكه 178 هدف، وهو عدد أهداف يفوق بكثير عدد المباريات التي شارك فيها.

حراس مرمى نادي الزمالك

محمد أبو جبل: لعب 191 دخل مرماه 181 هدف، وحافظ على نظافة شباكه في 75 مباراة.

محمود عبد الرحيم جنش: لعب 111 مباراة وتلقت شباكه 78 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 56 مباراة.

محمد عواد: لعب 23 مباراة وتلقت شباكه 20 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 11 مباراة.

حراس مرمي بيراميدز

شريف إكرامي: لعب 33 مباراة، وتلقت شباكه 34 هدفًا، وهو أكبر من عدد مبارياته، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيس فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلاً من الخامسة عصراً.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.