كل ما تريد معرفته عن نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء وشبيبة القبائل.. موعد المباراة وغيابات بطل المغرب.. والتشكيل المتوقع للفريقين.. وتاريخ المواجهات بين الناديين

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يلتقي فريق الرجاء المغربي اليوم السبت، مع الفريق الجزائري شبيبة القبائل، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية

تقام مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين فريق الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، على ملعب الصداقه باستاد دو لاميتي بمدينة كوتونو ببنين، وتبدأ المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء،

نهائي عربي خالص للمرة الثانية على التوالي

تعد هذه هي المرة الثانية، التي يكون فيها نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عربيا خالصا، حيث يقام نهائي الكونفدرالي هذا العام بين فريقي الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، بينما أقيم الموسم السابق بين فريقي الرجاء المغربي وفريق بيراميدز، والذي انتهى بفوز فريق الرجاء بالمباراة، وتوجوا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.في ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

مشوار الفريقين في التأهل إلى نهائي البطولة

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فلجأ الفريقين غلى ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

وعلى النظير الأخر تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب على فريق القطن الكاميروني بخماسية مقابل هدف في مجموع المبارتيين، حيث استطاع فريق شبيبة القبائل اكتساح فريق القطن بخماسية، وتأهل إلى نهائي البطولة هذا العام.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في 4 مباريات سابقة، وحميعهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق خلالهم فريق الرجاء الفوز في مبارتيين، مقابل فوز وحيد لشبيبة القبائل، وتعادلوا في مباراة.

غيابات فريق الرجاء

يغيب عن فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم أمام فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كل من: محسن متولى، وسند الورفلى، ونوح وائل السعداوى

ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريقي الرجاء وشبيبة القبائل في مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية:

التشكيل المتوقع لفريق الرجاء المغربي في نهائي الكونفدرالية

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي في خط الدفاع: عبدالإله مدكور - أسامة سوكحان - إلياس الحداد - مروان هدهودي في خط الوسط: عمر العرجون - محمد زريدة - عبدالإله الحافيظي في خط الهجوم: محمود بنحليب - بين مالانجو - سفيان رحيمي

التشكيل الموقع لفريق شبيبة القبائل في نهائي الكونفدرالية

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط. في خط الدفاع: أحمد كروم، وأحمد أيت عبدسلام، وبدر الدين سوياد، ومحمد وليد بن شريفة. في خط الوسط: مليك رياح، وعزيز بن عابدي، وجوبا أوقاسي. في خط الهجوم: رضا بن سايح ورزقي حمرون وزكرياء بولحية.