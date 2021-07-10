وزارة الصحة تكشف حقيقة دخول فيروس «دلتا كورونا الجديد» إلى مصر

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رددت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات لمواقع التواصل الاجتماعي، خبر إصابة أحد المواطنين، بمرض «دلتا بلس» لفيروس كورونا، وهو ما نفته وزارة الصحة منذ قليل.

دوت الخليج

وزارة الصحة تنفي انتشار متحور دلتا بلس لفيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد نهائيًا لأى حالة مصابة بتمحور «دلتا بلس » لفيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أن عدم ظهور متحور دلتا فى مصر، لا يعني أنه لن يدخل البلاد كونه فى أكثر 100 دولة العالم.

كما أشار رئيس الإدارة المركزي لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور محمد عبدالفتاح، إلى أنه من المتوقع أن تأتى الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد بانخفاض فى أعداد المصابين والوفيات، لتلقى عدد كبير من المواطنين لقاح كورونا.