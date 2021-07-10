موعد ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 بالرقم وكود المحافظة

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الارضي 2021، والتي قد زادت عليها عمليات البحث اليومية، لـ الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي لشهر يوليو الجاري, وذلك نظراً لإقتراب موعد السداد 15 يوليو الجاري، حيث يتم تحصل فواتير الهاتف الأرضي في هذا التاريخ. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الاستعلام عن طريق موقع المصرية للاتصالات، عبر شبكة الإنترنت، كما يقدم أيضاً الكثير من الخدمات لعملاءه، والتي نشير إليها في هذا الموضوع.

تفاصيل فاتورة التليفون الارضي 2021

تطلق الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي 2021 في تاريخ 15 يوليو الجاري, وذلك تطبيقاً لنظام المحاسبة الربع سنوي، والذي يتم كل 3 شهور. وعليه فيمكن سداد فاتورة الخط الارضي، بإحدي الطرق الأتية؛ التوجه الى السنترال التابع له الخط الارضي، والثانية، إما عن طريق موقع المصرية للاتصالات، أو بإستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

– للمزيد بإمكانك الاتصال على الرقم؛ 01555000111.

خدمات الشركة المصرية للاتصالات “We”

تقدم شركة “We” العديد من الخدمات من خلال موقعها الالكتروني لعملاءها، وذلك لتيسير إجراء مختلف الخدمات وتوفير المال والجهد، كما يساعد ذلك على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي قد تتضخم عند الازدحام في السنترالات. وعلى ذلك نتناول مختلف خدمات شركة “we”, عبر موقعها الإلكتروني؛

– حجز وطلب رقم Indigo.

– تجديد اشتراك “We”.

– دفع فاتورة التليفون الارضي 2021 بالاسم والرقم.

– دفع/ شحن، فواتير الموبايل.

– دليل شامل بعناوين السنترالات والفروع في مصر.

خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

يمكن إجراء الاستعلام على فاتورة التليفون الارضي 2021، والذي يتم عن طريق الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات, وتنفيذ الخطوات المطلوبة للاستعلام، والتي تتمثل فيما يلي؛

دخول موقع شركة We.

الكبس على أيقونة الاستعلام.

كتابة المعلومات اللازمة، مثل؛ رقم التليفون الأرضي، وكود المنطقة.

النقر على تفاصيل فاتورة الخط الارضي يوليو 2021.

مواعيد دفع الفواتير وفترات السماح

حددت المصرية للاتصالات، وطبقاً لما هو متبع مواعيد السماح ودفع فاتورة شهر يوليو 2021, ويجب التنويه أنه قد تضاف غرامات تأخير على العميل، في حال تخطيه فترة السماح للدفع المقررة، والتي تتمثل في الأتي؛

– يوم 15 يوليو، تاريخ استحقاق سداد فاتورة التليفون الارضي 2021.

– بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، يتم تحويل الخط الارضي إلي نظام الاستقبال فقط، وذلك في يوم 15 اغسطس 2021.

– 14 من شهر سبتمبر موعد انتهاء فترة السماح المقررة، وعدم استقبال الخط للمكالمات مرة أخرى.

– يوم 15 سبتمبر، يرفع الخط من الخدمة إلي حين دفع الفاتورة.