عاجل.. السيسى يستعرض مع مدبولى وشاكر مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض عددا من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة والربط الكهربائى مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسى فى الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور محمد شاكر مُستجدات مشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية بمد خطوط الكهرباء وإنشاء عدد من محطات التحويل الكهربائى فى الجانبين، وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتى الكهرباء الوطنية فى البلدين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بينهما على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب.

كما تم عرض الموقف التنفيذى فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي، وتعديل مسار بعض الخطوط وإزالة تلك التى تتعارض مع المحور، وقد وجه الرئيس بحوكمة الجدول الزمنى المخصص لتنفيذ التعديلات المطلوبة أخذاً فى الاعتبار الامتداد الإضافى لمحور التعمير فى اتجاه الغرب، لاستيعاب حركة المواطنين الكثيفة عليه باعتباره محور ربط رئيسى ما بين مدينة الإسكندرية وقرى ومدن الساحل الشمالى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الكهرباء استعرض كذلك المشروعات القومية فى قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالاستمرار فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر.

واتصالاً بالطاقة الجديدة والمتجددة؛ استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

وقد وجه الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة فى مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك فى ضوء الاهتمام الدولى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسى فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بالتغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية وأنفاق كابلات الضغط العالى ومراكز التحكم والتوزيع.