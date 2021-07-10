وزير الشباب يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجاء عنوان رسالة الدكتوراه للباحث سيف داود سلمان من دولة العراق، بعنوان "نموذج مقترح لقانون استثمار رياضى فى دولة العراق فى ضوء الميثاق الأوليمبى". تكونت لجنة المناقشة من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الشافعى، والدكتورة مها الصغير، والدكتورة صابرين عطية مرسال. وأشاد الوزير خلال الزيارة بجودة الملاعب والمنشآت الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، ودورها فى إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة. ورحب الوزير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى مختلف المجالات الرياضية التى من شأنها خلق أبطال رياضيين ترفع اسم مصر عاليا خفاقا فى المحافل الدولية. ومن جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن هناك مقترحات لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاسيما مع التوسعات والإمتدادات الجديدة.

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