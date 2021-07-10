مستشفيات سوهاج تحقق صفر إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد جميع الحالات التى يقدم لها العلاج فى المحافظة الآن 27 حالة فقط، وأن عدد الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور الفيروس بالمحافظة (10.732) مريضا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى استقرار الوضع الوبائى بالمحافظة تماما وعودة المستشفيات للعمل وتقديم الخدمات الطبية وانتظام العمل بالعيادات والأقسام المختلفة.

كما ناشدت جميع المواطنين بالمحافظة عدم التخلى عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاستمرار فى تطبيق قواعد مكافحة العدوى والتباعد الاجتماعى فى الأماكن المزدحمة.

وقدمت أيضا خالص شكرها وتقديرها لجميع الأطقم والفرق الطبية بجميع مستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الملموسة تجاه أهالينا من المرضى، مؤكدة على دعمها الدائم لهم ولجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة.