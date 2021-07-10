فيديوجراف- كيف تتعامل مع ابنك خلال الامتحانات

جدة - نرمين السيد - ويجب تجنب المشاحنات والخلافات الزوجية، خلال تلك الفترة حيث تؤثر على نفسية الطالب، وكذلك عدم استخدام عبارات التعنيف والسخرية، واستخدام عبارات الدعم والمحبة لبعث الشعور بالاطمئنان. كمت ينصح الخبراء بعدم وضع الأبناء فى مقارنة مع بعضهم أو أقاربهم، مع تقديم الأطعمة التى تعزز القدرة على التركيز والانتباه.

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