/639840/وزير-الرى-الأسبق-لابد-من-استخدام-لغة-حاسمة-فى-جميع-التعاملات-مع-إثيوبيا

طرح وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، عددًا من المتطلبات التى يراها ضرورية، بشأن التعامل فى قضية سد النهضة الإثيوبي.

دوت الخليج

وزير الرى الأسبق: لابد من استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية والتأكيد على موقفنا المائي

وقال وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام:" لابد من استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية السودانية والتأكيد على موقفنا المائي.

وتابع الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، حديثه قائلًا:" من الضرورى أيضًا عدم القفز بتوقعات لنتائج اجتماع مجلس الأمن قبل صدورها.

وزير الرى: لابد من استخدام لغة حاسمة فى جميع التعاملات مع إثيوبيا

واستكمل فى منشور له على صفحته الشخصية، قائلًا:" العمل بكل جهد على تبنى مجلس الأمن للمشروع التونسي، مضيفًا:” لابد من استخدام لغة حاسمة فى جميع التعاملات مع إثيوبيا.

وأكد وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام:" على أنه بعد صدور قرار توصيات مجلس الأمن سيكون لكل حدث حديث.

هذا وكانت جلسة مجلس الأمن التى تم عقدها الخميس الماضى، قد شهدت كلمة قوية من وزير الخارجية سامح شكرى، أكد خلالها على أن سد النهضة يلقي بظلالة علي مستقبل مصر، التى أتت لمجلس الأمن العام الماضي لتحذر من مغبة هذه الأوضاع لفرض السيطرة، ناشدنا مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب هذه التطورات، ورغم ذلك شرعت أثيوبيا دون مراعاه للقوانينفي الملئ للسد