/639822/الأرقام-تتحدث-من-هو-قائد-هجوم-منتخب-مصر-في-الفترة-المقبلة---مصطفى-محمد-يغزو-ملاعب-أوروبا-مع-جالاتا-سراي-التركي-ومحمد-شريف-يبهر-الجميع-بمستواه-مع-الأهلي-إفريقيا-ومحليا

منذ فترة طويلة، يعاني المنتخب المصري من عدم وجود مهاجم قوي وقادر على قيادة الخط الهجومي للفراعنة، وذلك منذ وجود عماد متعب لاعب الأهلي السابق، وعمرو زكي لاعب الزمالك السابق، حيث شهدت السنوات الماضية عدم وجود المهاجم القادر على اقتناص الأهداف الصعبة، حتى ظهر مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، وبدأت المنافسة بينهما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد مباراة القمة الأخيرة، التي شهدت تسجيل محمد شريف لهدفين في مرمى الزمالك، خرجت بعض الجماهير لتؤكد أن محمد شريف هو المهاجم الأول في مصر حالياً، والبعض الآخر يرى أن مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي هو الأفضل، لتحدث حالة من الانقسام بين الجماهير.

ولكن بالتأكيد المستفيد الأول هو المنتخب المصري، الذي أصبح يمتلك الآن ثنائي هجومي قوي، من الممكن الدفع بأحدهما بشكل أساسي، فهما قادران على قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات

وواصل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الإبداع مع المارد الأحمر فقد رفع رصيده من الأهداف لـ 14 هدفاً فى كل البطولات هذا الموسم، مبتعداً عن أقرب منافسيه محمود عبد المنعم كهربا بفارق 7 أهداف كاملة

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى الترجي بالدقيقة 30 من عمر المباراة وقرر الحكم إلغاءه بداعى التسلل، ثم سجل هدف الفوز فى الدقيقة 67 من تسديدة في الشباك الخالية، بعدما ارتدت له الكرة بعد تسديدة أولى في القائم، بعدما تسلم تمريرة سحرية من أليو ديانج

وإجمالا خاض محمد شريف 47 مباراة مع الاهلى بكل البطولات نجح فى تسجيل 19هدفاً وصنع ستة أهداف أخرى، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

وتعد انطلاقة مصطفى محمد مع جالاتا سراى، بعد انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادى الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، مثالية بكل تأكيد، حيث استطاع أن يسجل 5 أهداف فى 10 مباريات ببطولة دورى السوبر التركى، وسدد الكرة 22 مرة، منها 10 تسديدات على المرمى، وأهدر فرصة واحدة محققة من أجل التسجيل.

عانى مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، بعدما ابتعد عن تسجيل الأهداف، خاصة بعدما حصل على كارت أحمر فى إحدى المباريات، ومؤخراً تعرض للإصابة بفيروس كورونا، أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وفي وقت سابق أكد البدري خلال تصريحات مؤخرا لشبكة قنوات “أون تايم سبورتس” على أنه يعزم الاعتماد على الثنائي مصطفى وشريف دفعة واحدة في خطة الفراعنة، في بعض الأحيان حسب سير المباريات والبطولات المقبلة للفراعنة، لذا فقد نرى الثنائي معًا في تشكيلة واحدة.

ما تعتمد خطة اللعب هذه على الأطراف وضرب الدفاعات على أن يتحول المهاجم الصريح إلى مهاجم وهمي قادر على صناعة اللعب للأطراف محمد صلاح_ وتريزيجيه، لتمكنهم من تسجيل الأهداف.

طبيعة ونقطة قوة محمد صلاح كجناح أيمن، في قدرته على خلف الدفاعات والذهاب مباشرة على المرمى من أجل تسجيل الأهداف وليس الصناعة، كذلك محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، يستخدم نفس الأسلوب في الدخول لمنطقة الجزاء من أجل تسجيل الأهداف وأحياناً الصناعة، لذلك كانت هناك علامات استفهام كبيرة على عدم وصول الكرة لمصطفى محمد في مباراة كينيا التي أهلت مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل بهدف لمثله، سجله محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي.

لذلك يحتاج منتخب مصر لمهاجم قادر على صناعة الفرص للطرفين، سواء صلاح أو تريزيجيه الذي يعاني من إصابة الرباط الصليبي، وأياً كان من سيشارك مكانه لن يتغير أسلوب لعب الفريق ككل بسبب تواجد محمد صلاح كجناح أيمن.

والتي نجح شريف خلالها في صناعة هدف لمحمد صلاح، وتسجيل هدف آخر.

على الجانب الآخر، مصطفى محمد يحتاج إلى كرات عرضية من أجل الإعلان نفسه، والتحامات بدنية، وهي طريقة لا تعكسها طريقة لعب المنتخب الوطني.