مراد مكرم معلقًا على الحلقة الأخيرة من مسلسل ليه لأ 2.. «بكيت»

/639821/مراد-مكرم-معلقا-على-الحلقة-الأخيرة-من-مسلسل-ليه-لأ-2-بكيت

انتهى الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» بطولة النجمة منة شلبي بعرض الحلقة الأخيرة منه ،أمس، على منصة شاهد الرقمية، و تصدر المسلسل من بعدها تريند جوجل.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان مراد مكرم على انتهاء عرض الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ».

مراد مكرم يوجه رسالة شكر لفريق عمل ليه لأ الجزء الثاني

وكشف الفنان مراد مكرم عن مشاعره تجاه انتهاء عرض المسلسل موجهًا رسالة إلى فريق العمل، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجمعه بهم من الكواليس وعلق قائلًا: "وأنتهت ملحمة ليه لأ الجزء التاني.. عمل مختلف ، مشاعر مختلفه ، فريق عمل مختلف ، ظروف و توقيت مختلفه.. حقيقي أتبسطت جدًا إني كنت معاكم في التجربة وفخور بيها جدًا".

واستطرد مكرم قائلًا : "وعلي المستوي الشخصي تأثرت جداً جدًا بالقضية.. وزيي زيكم بالظبط بكيت في آخر حلقة.. من كل قلبي شكراً ليكم ، وشكراً لكل فريق العمل الناضج المحترم وشكر خاص جدًا للمتألقه دوماً الأستاذة المخرجه مريم أبو عوف.. علي أمل أن نلتقي قريباً في عمل يليق بسيادتكم".

أبطال مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

يذكر أن مسلسل «ليه لأ» الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وقد حقق مسلسل ليه لا 2 نجاحًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، والسبب فى ذلك لكونه تضمن بين طيات أحداثه قضية اجتماعية هامة وهى قضية تبنى الأطفال وحلم الأمومة الذى يراود جميع الفتيات، وعبر الجمهور عن سعادتهم الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بقضية المسلسل وخاصة ببراعة الممثلين في تجسيد أدوارهم، معبرين عن حزنهم لانتهاء العمل.