القوى العاملة: تسليم 620 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة فى دمياط

وقال الوزير إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً، وبحث 6 شكاوى، وتم عقد 6 ندوات توعية وخدمات عمالية، بشركة شبانة بدمياط الجديدة، وجمعية بشاير الخير بكفر سعد، وجمعية رجال الأعمال بفارسكور، وشركة سيسكو ترانس بدمياط الجديدة.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش، مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 182 منشأة، وإعادة التفتيش على 149 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إدارى، وعمل 10 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 24 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 12 شكوى منهم، وشكوى منها مستوفاة، و21 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، قامت المديرية بصرف منح بلغت 14 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 3 عمال من المسجلين بالمنظومة بواقع 2 منحة مولود، ومنحة وفاة عامل، وتم تسليم 300 بوليصة تأمين على الحياة لصيادين من أبناء المحافظة، و320 بوليصة للعمالة غير المنتظمة المسجلين.
وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ 4 دورات تدريبية على مهن (التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وكهرباء الإلكترونيات) استفاد منها 39 متدربا، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، ويتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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