جرائم وحشية: أم تقتل نجلها في كفر الشيخ.. وفتاة تحرق خطيبها بـ«التبين».. وطبيب يمارس الجنس مع مريضاته

/639827/جرائم-وحشية-أم-تقتل-نجلها-في-كفر-الشيخ-وفتاة-تحرق-خطيبها-بـالتبين-وطبيب-يمارس-الجنس-مع-مريضاته

شهدت المحروسة خلال 128 ساعة، عدة جرائم شغلت الرأي العام على مستوى الجمهورية، وتنوعت الجرائم ما بين «قتل وخيانة وتعذيب وخيانة، وفيديوهات جنسية لطبيب علاج طبيعي خلال ممارسة الرذيلة مع المريضات داخل عيادته».

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل جرائم هزت الوأى العام خلال الأونة الأخيرة على مستوى الجمهورية

القاهرة.. فتاة تحرق خطيبها لخيانته لها في التبين

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي التبين، حيث حرقت فتاة جثة خطيبها بعد عقد القران بـ6 يومًا، لاكتشافها خيانته لها مع أخرى، فقررت التخلص منه، وخططت لذلك مع زوج شقيقتها.

وكان النقاش قد احتد بين الفتاة وخطيبها الضحية، حيث هدد الأخير بذهابه إلي منزل خطيبته وحرق الأثاث الذي قام بشرائه معها لفرش عش الزوجية الخاص بهما، وبالفعل توجه إلى المنزل، وأحضر بنزين وقام بإشعال النيران بالأثاث مما أثار غضب الفتاة وزوج شقيقتها، فقاما بالقائه داخل النيران، وتم القبض على المتهمين، وجارِ التحقيقات معهما للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيديو لطبيب أثناء ممارسته الرذيلة مع مريضاته بالمنيا

ظهرت فيديوهات لشخص يقوم بممارسة الجنس، ولاقت غضبا واسعا بين رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، حيث أتضح أن تلك الفيديوهات لطبيب ويدعى أمجد وديع، ويقوم بممارسة البغاء مع مريضات ذهبن للخضوع للكشف الطبي لديه.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنيةرصدت انتشار هذه المقاطع في مكان سكن هذا الشخص، ليتضح في النهاية أنّ هناك 4 أشخاص وراء إذاعة المقاطع المخلة بالآداب، وتم القبض على المتهم، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعرض 15 فيديو على الجهات المختصة لفحصها.

كفر الشيخ.. أقامت علاقة مع نجلها الأكبر وقتلت الأصغر عند رؤيته لهما

وفي جريمة أخري بشعة، أقامت أم علاقة حميمية مع ابنها الكبير، بعدما أقامت دعوى خلع ضد زوجها، بناء على رغبة الابن، لكي تتمكن من إقامة تلك العلاقات معه دون شكوك، ولكن تم كشف أمرها عند عودة ابنها الأصغر للمنزل، وشاهدهما دون ملابس خلال علاقتهما الآثمة، فطلبت الأم من نجلها الأكبر توثيق شقيقه وابنها الأصغر بحبل فوق سطح المنزل وتعذيبه حتى لقى حتفه، وتم ضبط المتهمين وتقديمهما للنيابة التى تولت التحقيقات .