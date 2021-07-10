/639835/امتحانات-الثانوية-العامة---مدير-أمن-الجيزة-يتفقد-خدمات-اللجان-للتأكد-من-سير-عملية-التأمين

تفقد اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اليوم السبت 10 يوليو 2021، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للتأكد من سير عملية التأمين طبقا للخطة الموضوعة وعدم وجود اية بلاغات أو شكاوى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تفقد ميدر أمن الجيزة عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

التفاصيل

وتفقد مدير أمن الجيزة منذ الساعات الأولى لانطلاق ماراثون الثانوية العامة عددا من اللجان في مدارس الدقي والعجوزة وإمبابة والوراق أوسيم بقطاع شمال الجيزة ثم توجه الى مدارس الجيزة والهرم والطالبية بقطاع الغرب.

مدير مباحث الجيزة

ورافق مدير الأمن في جولته ومروره على الخدمات الأمنية أمام اللجان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد عبد التواب وعدد من القيادات بالمباحث الجنائية ومفتشي المباحث.

كما شدد مدير أمن الجيزة حال جولته على الخدمات الأمنية المتمركزة أمام جميع اللجان على التصدى للمواقف الطارئة والعمل على تسهيل دخول وخروج الطلاب مع الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية.

ووضعت وزارة الداخلية خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

خطة وزارة الداخلية

كما عينت وزارة الداخلية، صباح اليوم، انتشار أمني مكثف ثابتة أمام جميع اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لجميع صور الخروج عن القانون، ومنع أى تجمعات في محيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة وزارة الداخلية إلى جميع الشوارع والميدان والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

مديرو الأمن

وقد قام مديرو الأمن في جميع المحافظات، بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية واستعداد جميع القوات المشاركة فى عملية التأمين والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم جميع أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.